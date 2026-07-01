New adapters support RF performance to 40 GHz

Amphenol RF has expanded its 2.92 mm adapter series with new between-series SMPM configurations for applications up to 40 GHz. The adapters are available in plug and jack versions and pair a threaded 2.92 mm interface with a compact SMPM connection for high-density RF designs, helping support signal integrity and repeatability in microwave test, system integration, radar, SATCOM, aerospace and defense and 5G infrastructure applications. Passivated stainless-steel bodies and gold-plated beryllium copper contacts provide durability, corrosion resistance and reliable conductivity for laboratory, production and integration environments.